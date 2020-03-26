Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran Sağlık Bakanlığından, Hamaney'in "koronavirüsle ilgili açıklamalarına" yalanlama

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in "İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş" iddiasını yalanladı.

26.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:50
İran Sağlık Bakanlığından, Hamaney'in
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülke lideri Ali Hamaney'in "İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş" iddiasını yalanladı.
Video konferans aracılığıyla Fars Haber Ajansına konuşan Reisi, "Koronavirüs İran'a Çin'den geldi. Ülkedeki bazı medya organları Kovid-19'u iki kısım olarak göstermeye çalışıyor. İran'daki Kovid-19'la diğer ülkelerdeki Kovid-19 farklıymış gibi. Bu Kovid-19 Çin'de de İran'da da aynı." ifadelerini kullandı.
Hamaney, 22 Mart Pazar günü İran devlet televizyonunda yayınlanan Nevruz konuşmasında, dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Söylendiğine göre İranlıların genetiğine uygun olarak virüsün bir bölümü İranlılar için üretilmiş."
Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 77'ye yükseldiğini, vaka sayısının ise 27 bin 17 olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Ayetullah Hamaney, İran, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İran Sağlık Bakanlığından, Hamaney'in 'koronavirüsle ilgili açıklamalarına' yalanlama - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:27: Kapaklı Belediye Başkanı Çetin, yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor - Haber 12:26: Nuray, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu - Haber 12:26: Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem - Haber 12:26: Muş'ta cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 12:26: Samsun'da 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Haber 12:16: Son Dakika: Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı - Ekonomi