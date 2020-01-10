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İran saldırısı sonrası Trump, NATO'nun Orta Doğu'ya genişlemesini teklif etti

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu'daki ulusların da NATO'ya dahil edilmesi gerektiğini dile getirirken 'NATO-ME' adında yeni bir ittifak önerisinde bulundu.

10.01.2020 07:37 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:02

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stroltenberg ile NATO'nun Orta Doğu'daki süreçlere daha fazla müdahil olması konusunda iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

İLK KEZ 'NATO-ME' İFADESİNİ KULLANDI

"NATO Orta Doğu'da daha fazla devreye girmeli. Dünkü konuşmamızda Genel Sekreterin bundan heyecan duyduğunu da gördüm." ifadesini kullanan Trump, Orta Doğu'da görev yapacak NATO unsurları için "NATO-ME" (Orta Doğu/Middle East) şeklinde bir isim önerisi bile olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu'da bütün yükün kendi omuzlarında olduğunu ve bunun adil olmadığını söyleyen Trump, "NATO genişlemeli ve Orta Doğu'yu da dahil etmeli kesinlikle" dedi.

"OBAMA'NIN HATALARINA SON VERDİK"

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi ortadan kaldırma gerekçelerinde haklı olduğunu savunan Trump, "O çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı. Obama yönetiminin hatalarıyla İran rejimi finansal olarak güç kazandı ve bu paraları terörün finansmanında harcadı. Biz buna bir son verdik." diye konuştu.

"İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR"

İran'ın, Irak'taki 2 ABD üssüne yönelik füze saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirten Trump, "İran'a yaptırımları getirdik. Öncekiler ağır yaptırımlardı, şimdi bunlar ciddi şekilde daha da artırılıyor. Kısa süre önce bunları onayladım, Hazine Bakanlığı açıklayacak." yorumunu yaptı. Yeni yaptırımların kapsamına ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Trump, açıklandığında herkesin bu yaptırımları göreceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD, Cuma günü Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla bir düzenlediği hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.

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İran saldırısı sonrası Trump, NATO'nun Orta Doğu'ya genişlemesini teklif etti

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