Haberler » Güncel » İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de koronavirüse yakalandı - Haber

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de koronavirüse yakalandı

Koronavirüs İran'da devleti ele geçirmeye devam ediyor. Son olarak İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı.

04.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:09

Koronavirüsle mücadele eden 'da üst düzey bir isim daha kötü haberi verdi. İran Sanayi, ve ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs İran'da da etkisini artıyor. Ülkede neredeyse her gün bir bakan veya milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkıyor.

SANAYİ, TİCARET BAKANI DA HABERİ VERDİ

Bugüne kadar 77 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 2 bin 336 kişinin virüse yakalandığı İran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde İran'da Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Herirçi, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Dün iseİran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dün de İran Meclis Başkan Yardımcısı, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Son Dakika: İranSon Dakika: İran'da 23 milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

Son Dakika: İranSon Dakika: İran'da koronavirüs kaynaklı ilk üst düzey ölüm gerçekleşti

İran dini lideri Hamaneyİran dini lideri Hamaney'in torunu koronavirüse yakalandı

Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandıSon dakika: İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, yeni tip koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandıİran Meclisi Ulusal Güvenlik Komiyonu Başkanı da koronavirüse yakalandı

Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı YardımcısıSon dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı

İran Sağlık Bakanı Yardımcısıİran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de koronavirüse yakalandı

Ruhsar Pekcan, Maden, İran, Güncel

Kaynak: AA


4.03.2020 11:09:44