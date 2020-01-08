Haberler » Güncel » İran Savunma Bakanı: 'Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı' - Haber

İran Savunma Bakanı: "Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı"

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

08.01.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:28 İran Savunma Bakanı:
Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.
Tasnim Ajansı'na göre, Hatemi, başkent Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Gece İran'ın onlarca füze atması, silahlı kuvvetlerin intikam almak için sağlam bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir." dedi.
Bir gazetecinin "Atılan füzeler, ABD'ye verilen son karşılık mı?" şeklindeki sorusunu ise Hatemi, "Bundan sonraki adımlarımız ABD'nin tutumuna bağlı olacaktır." şeklinde cevaplandırdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Hatemi, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:03   Bakan Selçuk: Prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek - Haber
14:02   Bülent Ecevit Kavşağı'nın yan yollarındaki çalışmada sona gelindi - Haber
14:02   Marmara Denizi'nde poyraz etkisini kaybetti - Haber
13:58   Emir Sultan Mezarlığının kapasitesi artıyor - Haber
13:57   Beyaz masa çözümün merkezi oldu - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:07:52