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İran Savunma Bakanı Hatemi: "İntikam alacağız"

İran Savunma Bakanı Amir Hatami, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İran, Süleymani suikasti için ezici intikam alacak" dedi.

03.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:59 İran Savunma Bakanı Hatemi:
Savunma Bakanı Amir Hatami, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "İran, Süleymani suikasti için ezici intikam alacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından İran Savunma Bakanı Amir Hatami de intikam alınacağını açıklayarak, "İran, Süleymani suikasti için ezici intikam alacak" dedi. Hatami, "Süleymani'nin adaletsiz suikasti için ezici bir intikam alınacak. Suikastten sorumlu olan herkesin intikamını alacağız" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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