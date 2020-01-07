İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü: İntikamın zamanını da mekanını da biz belirleriz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürmesinin ardından tırmanan İran-ABD gerginliği dinmek bilmiyor. İran cephesinden konuya dair yapılan açıklamaların ardı arkası kesilmezken bir açıklama da İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Ebulfazl Şekarçi'den geldi.

"ABD, TERÖRİST BİR DEVLET OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Kasım Süleymani'nin şehadeti üzerine açıklama yapan sözcü General Şekarçi, "Amerika bu cinayeti ile maskesini kaldırdı. Tüm dünyaya terörist bir devlet olduğunu ve dünyadaki tüm teröristlerin liderliğini yürüttüğünü gösterdi" ifadelerini kullandı.

Şekarçi ayrıca, General Kaani'nin Kudüs Ordusu'nun başına geçmesi ile birlikte General Süleymani'nin açtığı yolun daha da güçlü bir şekilde devam edeceğini kaydetti.

"ZAMANI DA MEKANI DA BİZ BELİRLERİZ"

Amerika'ya verilecek cevap konusunda da açıklamalarda bulunan General Şekarçi, "Amerikalı yetkililer, onların cinayetine cevap vermekte acele etmeyeceğimizi, verilecek cevabın zamanını ve mekanını da İran'ın belirleyeceğini bilsinler" ifadelerini kullandı.