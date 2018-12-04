İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
) Kültür AŞ, bölgede yapılan filmleri ve yönetmenleri tanıtmak amacıyla "İran
Sinemasından Türkçe Film Günleri" etkinliği düzenledi.
İmam Adnan Sokağı'ndaki Beyoğlu
Yeşilçam Sineması'nda 7- 10 Aralık
'ta yapılacak film günlerinde, 13 kısa metraj kurgu film, 4 belgesel ve 4 uzun metraj film gösterilecek.
Film günleri kapsamında, yönetmenlerin katılacağı söyleşiler, bölgedeki sinema üretiminin konuşulacağı paneller ile Tebriz
, Erdebil ve Urmiye
şehirlerini kapsayan bir fotoğraf sergisinin gerçekleştirilecek.
"İran Sinemasından Türkçe Film Günleri", 7 Aralık Cuma günü saat 19.00'da, yönetmenliğini Asghar Yousefinejad'in yaptığı "Ev" adlı uzun metraj filmin gösterimiyle başlayacak.
Cumartesi günü devam edecek gösterimlerde Leila Noroozi'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Ben İsmetim" ve Haideh Moradi'nin yönettiği, senaryosu da kendisine ait "Karlı Yollar" adlı belgesel filmlerle yönetmenliğini Davar Necefi'nin yaptığı "Sürmeli Kız" adlı kısa metraj film sinemaseverlerle buluşacak.
Gösterimlerin ardından düzenlenecek "İran'da Türkçe Film Üstüne" konulu panele konuşmacı olarak, İhsan Kabil
, Kamil Engin, Riza Siami ve Rıza Oylum
katılacak.
Etkinlikte ayrıca, Ramin Farzaneh ve Parisa Sedaei'nin senaryosunu beraber yazıp yönettikleri "Eksiklik", Reza Jamali'nin yazıp yönettiği "Sara'nın Sesi ve Köprü", Leila Noroozi'nin yazıp yönettiği "Kara Yol" adlı kısa metraj filmler ile Bahram & Bahman Ark'ın yazıp yönettiği "Soğuk" adlı uzun metraj film izlenebilecek.
Film günleri, Haideh Moradi'nin yazıp yönettiği "Karlı Damlar" ve Şehzat Kureyşi'nin yazıp yönettiği "Sözsüz Aşık" adlı belgesel filmler, senaryosu ve yönetmenliği Şehzat Kureyşi'ye ait "Kafes" adlı kısa metraj film, Mehdi Haydari'nin yazıp yönettiği "Beyaz Göl", Ali Reza Salmanpour'un yazıp yönettiği ve kurgusunu yaptığı "Unutmak" ve Rasoul Iranzad Aghamırlu'nun yazıp yönettiği "Katil" adlı kısa metraj filmler ve Rehber Genberi'nin yazıp yönettiği "O" adlı uzun metraj filmle devam edecek.
Kısa Metraj,İran
04 Aralık 2018 Salı 17:29