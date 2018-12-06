İran Sınırında 28 Kilogram Baz Morfin Ele Geçirildi

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde, İran
sınırından, yurda yasa dışı yollarla sokulan 3 katıra yüklenmiş 28 kilogram baz morfin ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Esendere
beldesindeki 1. Hudut Tabur Komutanlığında görevli askerler, İran sınırından Türkiye
'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişileri tespit etti.
Operasyon düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden şahıslar, beraberlerindeki 3 katırı bırakarak, İran topraklarına kaçtı.
Katırlara yüklenmiş 28 kilogram baz morfin ile 4 bidon içerisinde 88 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi.
Esendere,Yüksekova,Hakkari,İran
06 Aralık 2018 Perşembe 16:51