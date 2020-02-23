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İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de kerpiç evler yıkıldı (3)

BAŞKALE'DE KERPİÇ EVLER YIKILDIİran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van'ın Başkale ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı.

23.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:33İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de kerpiç evler yıkıldı (3)

BAŞKALE'DE KERPİÇ EVLER YIKILDI

'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, 'ın ilçesine bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallerinde bazı kerpiç ev ve ahırlar yıkıldı. Bazı evlerde de çatlaklar oluştu. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in de bölgeye gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Bu arada Valilik'ten yapılan açıklamada, "İran'ın Hoy kentinde meydana gelen deprem sonrası Başkale ilçemizin Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallesinde hasar meydana gelmiştir. AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi" denildi.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

Bu arada, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 2.3 ile 3.9 arasında değişen 6 artçı sarsıntı daha oldu.

Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, -



Başkale, Deprem, İran, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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