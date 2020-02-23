İran sınırında 5.9 büyüklüğünde deprem; Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti (7)

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, DEPREM BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde açıklama yaptı. Depremde 9 kişinin hayatını kaybettiğini 37 kişinin de yaralandığını belirten Bakan Soylu, yaralıların hastanelere sevk edildiğini söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Deprem olduktan sonra tüm güvenlik güçlerimiz AFAD, Kızılay, UMKE, sağlık ekiplerimiz buraya doğru harekete geçtiler. Tabi kurtarma çalışmalarını buradaki vatandaşlarımız gerçekleştirdiler. Şu ana kadar bölgeye bu 4 köye bin 250 çadır sevk ettik. Çok yakın bir zaman dilimi içinde burada olurlar. Özellikle bu gece tedbirlerimiz alıyoruz. Hem vatandaşlarımızın, şu anda artçılarda devam ettiği için hasarlı evlerde kalmamaları için çadır kurulacak. Jandarma Bölge Komutanımız da buradalar. Jandarmamız da bu çadırların kurulması hususunu pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bu köy, hem küçükbaş, hem de kısmen büyükbaş hayvancılığın yapıldığı bir köy. Şimdi onlara da Tarım Bakanlığı'ndan çadırlar gelene kadar bizim büyük çadırlarımız var. Onları vereceğiz. Hayvanlar bu çadırların içinde bu geceyi, Tarım Bakanlığı'ndan gelen çadırlar gelene kadar onlarda soğukta kalmasınlar diye muhafaza etmeye çalışacağız. Onun dışında sıcak yemek dahil olmak üzere Van Valimiz ve Van Büyükşehir Başkan Vekilimiz hemen 2 bin kişilik yemeği bu köylere yönelik hazırladı. Allah beterinden muhafaza etsin. 09.30 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik. Yani ilk önce İran Hoy'da olunca bizim sınırlarımıza yönelik nasıl bir etkisi olduğunu hem valiliğimizden, hem AFAD ekiplerimizle değerlendiricince saat 09.15 gibi bu ihbarı alınca Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştık. İlk önce gelen bilgi 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğiydi. Daha sonra 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı vatandaşlarımızın yalnız bırakılmaması ve deprem yaralarının sarılmasına yöneliktir."

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR, EVLERE GİRMEYİN

Bakan Soylu deprem bölgesinde yaptığı açıklamalarda vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı. Hem temkinli hem de tedbirliyiz diyen Bakan Soylu, "Artçı depremler devam ediyor. Hem temkinli hem de tedbirliyiz. Özellikle buradan tekrar söylüyorum. Yani bir şey olmaz diye hasarlı binalara girmek en büyük tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Onun için yapmamız gereken devletimizin, kurumlarımızın ortaya koyduğu uyarılara bir şekilde uymak. İnşallah buradaki deprem yaralarının da en kısa sürede saracağız ama kayıplarımız var. Cenabı Allah'tan rahmet, başsağlığı diliyorum. Allah beterinden korusun. Tüm Türkiye'ye Van'ımıza Başkale'mize başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.