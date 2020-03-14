Van'ın İran sınırına yakın bölgesinde 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran sınırına yakın bir bölgede karların erimesiyle birlikte 7 kişinin cansız bedeni ortaya çıktı. Valilik cansız bedenlerin, kış ayında sınırı kaçak olarak geçmeye çalışan göçmenlere ait olduğunu duyurdu.
14.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:54
Van 'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, kış mevsiminde sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu belirlenen 7 ölü beden bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çaldıran ilçesinin İran sınırındaki 1 kilometrekarelik alan tarandı.
ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Jandarma, UMKE, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunan 7 cansız bedenin, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu mültecilere ait olduğu belirlendi.
Bedenler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
KARLAR ERİYİNCE ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan cesetlerin, kış aylarında sınırdan geçerken donarak ölen düzensiz göçmenlere ait olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA
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