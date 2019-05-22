İran Sınırında Bilim Fuarı Açıldı

Van
'ın İran
sınırında bulunan Saray
ilçesine bağlı Karahisar
köyünde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" ve kütüphane açılışı yapıldı.
Karahisar Köyü Ortokulunca, okulun girişinde düzenlenen fuarın açılışını Kaymakam Mehmet Halis Aydın
yaptı. Öğrencilerin hazırladığı projeleri inceleyen Aydın, ardından Karahisar İlkokulunda kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphaneyi gezen Aydın, emeği geçenlere teşekkür etti. Kütüphanenin kurulmasına öncülük eden öğretmen Hamza Hamarat da amacının iyi ve güzeli savunan bir gençliğin önünü açmak olduğunu belirterek, "İyi bir neslin yetişmesi için kütüphane şart. Bu nedenle bu çalışmayı yaptım. Öğrencilerime bu denli güzel bir kütüphane kazandırdığım için çok mutluyum." dedi.
Van
, Karahisar
, İran
, Güncel
Kaynak: AA