Haberler » 3. Sayfa » İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu

İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu

İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulunduVAN - Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuk 2 yabancı uyruklu şahsa ait ceset bulundu.

24.10.2019 12:51
İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu
VAN - Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında biri çocuk 2 yabancı uyruklu şahsa ait ceset bulundu.
Başkale ilçesinin İran sınırındaki Özpınar Mahallesi'nde, yurda kaçak yollarla girdiği değerlendirilen yabancı uyruklu 2 kişinin cesedi bulundu. 4 yaşındaki kız çocuğu ile 30 yaşındaki bir erkeğe ait olan cesetler, Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan ilk incelemenin ardından Başkale Belediyesine ait cenaze aracıyla Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yabancı uyruklu kişilerin cenazeleri, burada yapılan ön otopsinin ardından Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu

Başkale, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:30 Esnaf çocuğu ölümden böyle çekip aldı
13:20 Milli sporcuya yaralama davası
13:04 Milyonluk kumaş dolandırıcılığı..."Parasını sonra öderim" diyerek 3 milyon liralık kumaş aldı, 5...
12:51 İran sınırında biri çocuk 2 kişinin cesedi bulundu
12:49 Minik öğrenci harçlıklarını Mehmetçiklere bağışladı
12:31 Annesi tarafından uyuşturucu verilen 10 aylık bebek hastaneye kaldırıldı
12:29 Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı
24.10.2019 13:44:45