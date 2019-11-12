Haberler » Güncel » İran sınırında doğa yürüyüşü - Haber

İran sınırında doğa yürüyüşü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 50 kişilik grup tarafından doğa yürüyüşü yapıldı.

12.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:25İran sınırında doğa yürüyüşü
HAKKARİ (İHA) – 'nin ilçesine bağlı beldesinde 50 kişilik grup tarafından doğa yürüyüşü yapıldı.

Güvenlik güçleri sayesinde sınır bölgelerinde sağlanan huzurla beraber, vatandaşların gezme merakı arttı. Esendere beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğretmen ve öğrencilerinde oluşan 50 kişilik grup, bölgeye gelen huzurla beraber sınırında doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Kenan Canan, "Doğaya çıkmak, doğanın dinginliğini ve temizliğini görmek, insanın içyapısında hissedilen bir ferahlamaya neden olur ve bu tekrarlandıkça şehirden ruhen kopmalar ve kendi iç hissiyatına geri dönüşler başlar. İşte trekking ya da doğa yürüyüşleri insana doğayı ve kendini keşfettiren, tanıtan ve öğreten bir eğiticidir. Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte yaklaşık 50 kişilik bir grupla bu haftayı doğa yürüyüşü için ayırdık" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Esendere, Hakkari, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16 Fatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı
11:15 FATİH'TE KADININ KAMYONETİN ALTINDA KALMASI KAMERADA
11:15 Botanik Park'ta kartpostallık sonbahar manzaraları
11:15 İBB'den çıkarılan işçiler ile ilgili komisyon raporu işçilere okundu
11:10 İBB'den çıkarılan işçiler ile ilgili komisyon raporu işçilere okundu
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:49 Gaziantep BB Başkanı Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:16:20