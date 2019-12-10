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İran sınırında erkek cesedi bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırında donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

10.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:42İran sınırında erkek cesedi bulundu
'ın ilçesinde sınırında donarak öldüğü tahmin edilen yabancı uyruklu bir erkek cesedi bulundu.

İlçenin İran sınırındaki Kaşkol Mahallesi kırsalında erkek cesedi gören çobanlar, jandarma ekiplerine verdi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı arazi arama tarama çalışmaları sırasında mahallenin Sarısu kırsalında donarak öldüğü değerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişinin cesedi Başkale Devlet Hastanesine getirilerek, burada yapılan incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - VAN

Başkale, İran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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