İran sınırındaki sahra hastanesinde görevli hemşireler unutulmadı

Hakkari'nin İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde görevli sağlık çalışanları unutulmadı.

12.05.2020 19:28 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:30
Hakkari'nin İran sınırındaki Esendere Gümrük Kapısı'nda kurulan sahra hastanesinde görevli sağlık çalışanları unutulmadı.
Sahra hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları vatandaşları sağlık taramasından geçirip, hastalık belirtileri gösteren yolculara tedavi uyguluyor.
Hemşireler Günü dolayısıyla Esendere Gümrük Kapısı'ndaki sahra hastanesini ziyaret eden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak gül dağıttı.
Hemşirelerle bir süre sohbet eden Büyüksu, beldedeki sağlık ocağını da ziyaret ederek, buradaki çalışanlarla da sohbet edip günlerini kutladı.
Büyüksu, yaptığı açıklamada, Hemşireler Günü'nde sağlık çalışanlarının yanında olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Esendere Gümrük Müdürlüğünde görevini icra eden sağlıkçıları böyle bir günde yalnız bırakmak istemediklerini belirten Büyüksu, "Onlar kendi ailelerinden uzakta sağlığımız ve can güvenliğimiz için mücadele edip fedakarca çalışıyor. Sağlık çalışanları tarihe altın harflerle geçecektir." dedi. İran sınırındaki sahra hastanesinde görevli hemşireler unutulmadı

Kaynak: AA

Etiketler: Esendere, Hakkari, İran, Güncel, Haber

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