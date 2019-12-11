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İran sınırından Türkiye'ye terörist geçiren HDP'li başkan suçüstü yakalandı

İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.

11.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:41
sınırından 'ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı. Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı. Terörist ile birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek gözaltına alındı.
İrfan Çalışkan/İHA)
İran sınırından Türkiye'ye terörist geçiren HDP'li başkan suçüstü yakalandı

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: İHA


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