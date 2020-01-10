İran Sivil Havacılık Kurumu: Kara kutunun incelenmesi aylar sürebilir

İran 'ın başkenti Tahran'da 176 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan uçak kazası dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Uçağın düşürülme ihtimali ve kara kutusunun incelenme konusu kamuoyunca tartışılırken bir açıklama da İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan geldi. İran Sivil Havacılık İdaresi Sözcü'sü, uçağın kara kutusuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

"AYLARCA SÜREBİLİR"

İran Sivil Havacılık İdaresi, Ukrayna 'da düşen uçakla ilgili yaptığı açıklamada "Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir" ifadelerini kullandı.

KARA KUTUYU VERMEYECEKLER

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçakta uçaktan kimsenin sağ kurtulamadığını açıklamıştı. İran Sivil Havacılık Başkanı da "Kara kutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.