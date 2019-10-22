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"İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz.

22.10.2019 13:17
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." dedi.
Musevi, Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakereleri, Suriye Anayasa Komitesini ve Barış Pınarı Harekatı'nı AA muhabirine değerlendirdi.
Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapacağını hatırlatan Musevi, "Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Siyasi süreçte sağlam ve güçlü adımlar atılmalıdır. İran, Suriye'deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir." ifadelerini kullandı.
-"Türkiye'nin bu güvenlik endişeleri anlaşılırdır"
İran'nın komitenin oluşumunu ve hazırlık sürecini desteklediğini belirten Musevi, bölgedeki gelişmelerin anayasanın hazırlanmasına olumsuz bir etki yapmamasını temenni etti.

Suriye, Musevi, İran, Güncel

Kaynak: AA

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