İran, Suudi Arabistan'ın iddialarını reddetti

İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) İran
Heyet Başkanı Rıza Necefi, Suudi Arabistan
'ın "İran bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ediyor." iddialarını reddetti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Necefi, İİT zirve toplantısında konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
İbrahim el-Assaf'ın İran'a yönelik bölge ülkelerinin içişlerine müdahale ettiğiyle ilgili iddiaları reddettiğini söyledi.
Necefi, "İran, Suudi Arabistan'ın söz konusu toplantıdaki iddialarını reddetmektedir." ifadelerini kullandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı
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Kaynak: AA