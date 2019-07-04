İran: "Suudi Arabistan İran petrol tankerini fidye için rehin tutuyor"

İranlı yetkililer, Suudi Arabistan'ın fidye almak maksadıyla bir İran petrol tankerini 2 aydır rehin tuttuğunu ileri sürerek, bunun illegal bir el koyma olduğunu söyledi. Suudi Arabistan 2 Mayıs'ta "Happiness" adlı motoru arızalı ve kontrolü kaybolmuş bir İran petrol tankerini 26 mürettebatı ile birlikte kurtardığını açıklamıştı. Ancak Suudi Arabistan'ın petrol tankerini Cidde'de tamir edilmesine rağmen günlük 200 bin dolar bakım ücreti istediği için vermeyi reddettiği kaydedildi. İran Milletvekili Jelal Mirzavi dün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan yönetimi önce iyi bir davranış göstererek arızalanan gemiyi tamir etti ve gemi mürettebatına yiyecek desteği yaptı. Ancak geçen birkaç hafta herhangi bir yardım ermeyi reddetti" dedi. İran Parlamentosu Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu başkan vekili Muhammed-Cevad Ceamali Nobandegani, Suudi hükümetinin petrol tankerini rehin olarak kullanmak için elinde tuttuğuna inandığını söyledi. Nobandengani, "Suudi Arabistan'ın İran petrol tankerini iade etmeyi reddetmesi bir nevi rehin almadır. Suud Arabistan'ın Yemen'de aldıkları hasarın intikamını almak için öyle yaptığını sanıyorum. Ancak bu aptal ve çocukça oyun Riyad'ın zararıyla sonuçlanacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA