Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İran Tabipler Konseyi, Kovid-19'a rağmen iş yerlerinin açılmasına tepki gösterdi

İran Tabipler Konseyi, iş yerlerinin yeniden açılmasının toplumsal teması artıracağı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı elde edilen kazanımları yok edebileceğini bildirdi.

13.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:46
İran Tabipler Konseyi, Kovid-19'a rağmen iş yerlerinin açılmasına tepki gösterdi
İran Tabipler Konseyi, iş yerlerinin yeniden açılmasının toplumsal teması artıracağı ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı elde edilen kazanımları yok edebileceğini bildirdi.
Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş yerlerinin faaliyetlerinin askıya alınmasının sosyal teması azalttığı ve Kovid-19'la mücadelede önemli katkılarının olduğu vurgulandı.
Dükkan ve mağazaların yeniden açılmasıyla virüse karşı elde edilen kazanımların boşa gitmesinin söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, "akıllı mesafe" uygulamasının bu mekanlardaki zorluğuna da işaret edildi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bir süredir kapatılan iş yerlerinden, virüsün yayılma ihtimalinin düşük, "az tehlikeli" olarak tanımlanan esnaf kesiminin, dükkan ve mağazalarını 11 Nisan Cumartesi açmasına izin vermişti.
Başkent Tahran'da ise "az tehlikeli" iş yerlerinin 18 Nisan Cumartesi günü açılması bekleniyor.
İran'da "Akıllı Mesafe" veya "2. Aşama Sosyal Mesafe" olarak adlandırılan uygulamaya göre, Sağlık Bakanlığı, az tehlikeli ruhsatı verdiği iş yeri sahiplerini, kendileri, çalışanları ve müşterilerinin Kovid-19'a yakalanmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutuyor.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı 73 bin 303'e ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Haberler ›› Güncel ››İran Tabipler Konseyi, Kovid-19'a rağmen iş yerlerinin açılmasına tepki gösterdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Gaziantepliler yasak bitince çarşıya akın etti - Haber 15:05: Çanakkale şehitlerine denizden selam - Haber 15:05: Turizmin gözde merkezi Kaş'tan sevindiren haber - Haber 15:04: Koronavirüs korkusu canından etti - Haber 15:04: Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 14:21: Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi - Magazin 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler