Haberler » Güncel » İran tankerindeki patlamalar

İran tankerindeki patlamalar

İran Milli Petrol Şirketinden, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarındaki petrol tankerinde meydana gelen patlamaların roket saldırısı sonucu olabileceği bildirildi.

11.10.2019 10:14İran tankerindeki patlamalar
İran Milli Petrol Şirketinden, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarındaki petrol tankerinde meydana gelen patlamaların roket saldırısı sonucu olabileceği bildirildi.
İran Milli Petrol Şirketinin, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalara, iki roketle yapılan saldırının neden olabileceği belirtildi.
Kızıldeniz'den çıkmak üzere olan tankerin iki ana deposunun ağır hasar aldığı, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.
Cidde Limanı'na 60 mil mesafede bulunan "Sabity" adlı tankerde, İran saatiyle 05.00 ila 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

İran, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:41 Lastik patladı sandı, hafif ticari aracın çarptığı ortaya çıktı
10:40 TCMB reeskont ve avans işlemlerinde faiz oranını düşürdü
10:40 Sivas'ta, öğrencilerden mehmetçiğe destek
10:39 Uyuşturucu operasyonu
10:39 Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor
10:38 Kocaeli'deki dolandırıcılık operasyonu
10:32 Hakkari'nin doğal güzellikleri Bursa'da tanıtıldı
11.10.2019 10:41:47