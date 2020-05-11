BBC

İran tatbikatta yanışlıkla kendi savaş gemisini batırdı

İran devlet televizyonu Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir füze denemesi sırasında İran donanmasına bağlı bir geminin yanlışlıkla batırıldığını duyurdu.

İran tatbikatta yanışlıkla kendi savaş gemisini batırdı
11.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:00

İran devlet televizyonu'nun haberine göre Umman Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki bir füze tatbikatı sırasında İran donanmasına mensup bir gemi, yine donanmaya mensup bir başka gemi tarafından 'dost ateşiyle' batırıldı.

İran donanmasına mensup iki gemi arasında yaşanan olayda en az 19 denizcinin öldüğü, 15 denizcinin ise yaralandığı kaydedildi.

Jamaran adındaki İran firkateyni, yeni geliştirilen bir gemisavar füzesini denerken yanlışlıkla Konarak adlı lojistik gemisini vurdu.

Olay Umman Körfezi'nde Hürmüz Boğazı yakınlarında yapılan donanma tatbikatı sırasında meydana geldi.

İran ordusu bu stratejik su yolu üzerinde sık sık askeri tatbikatlar yapıyor.

Devlet televizyonunun haberinde Konarak adlı donanma gemisinin Pazar öğleden sonra İran'ın güney sahili açıklarında yapılan tatbikat sırasında vurulduğu kaydedildi.

Haberde batırılan lojistik gemisi Konarak'tan bahisle "Tatbikatta kullanılan hedefin yerini değiştirdikten sonra, kendisi ile hedef arasına yeterince mesafe koymadığı için vuruldu" denildi.

Olayın Tahran'ın 1270 kilometre güney doğusunda, Umman Körfezi'ndeki Cask limanı yakınlarında yaşandığı da yine İran televizyonu tarafından bildirildi.

BBC
Etiketler: İran, Dünya, Haber

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