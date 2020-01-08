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İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik

ABD üslerini vuran İran, ABD'den karşılık gelmesi durumunda 100 hedefin daha saldırı için belirlendiğini vurguladı.

08.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:27

'ın 'taki ABD üslerini vurmasının ardından İran devlet televizyonundan dikkat çeken bir bilgi geldi. İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberde ABD'nin İran'a bir karşılık vermesi durumunda 100 ABD hedefinin belirlendiği aktarıldı.İran'ın Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından Donald Trump'ın yapacağı açıklama beklenirken İran devlet televizyonu yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde İran'ın ABD'nin karşılık vermek için bir adım atması durumunda vurmak üzere 100 hedef daha belirlediğini aktardı.

Reuters'ın aktardığına göre, İran devlet televizyonu ABD üslerine yönelik saldırıların ardından yetkili bir kaynağa dayandırdığı haberde İran'ın ABD'nin saldırması durumunda vurmak üzere 100 hedef daha belirlediğini aktardı.Gece 15 ABD üssünün hedef alındığı ve iddiaların aksine hiçbir hedefin kaçırılmadığını duyuran devlet televizyonu, İran'ın saldırılarında ABD'nin askeri helikopter ve ekipmanının ağır hasar gördüğü belirtilirken ölen 80 ABD'li 'terörist' olarak tanımlandı.

İran tehdidini yineledi: 100 hedef daha belirledik

Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Dünya


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