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İran televizyonu Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürüldüğünü doğruladı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

03.01.2020 05:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 05:56 İran televizyonu Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürüldüğünü doğruladı
devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
İran devlet televizyonunun haberinde, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in öldürüldüğü teyit edildi.
Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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