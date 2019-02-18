18 Şubat 2019, 13:21
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İran Televizyonu, Maçı Kadın Hakem Yönettiği İçin Yayını İptal Etti

İran televizyonu, Almanya'da oynanan Bayern Münih - Augsburg maçını kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yönetmesi sebebiyle yayını iptal etti.

İran Televizyonu, hafta sonunda oynanan ve Bayern Münih'in Augsburg'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı yayınlamaktan son anda vazgeçti. Nedeni ise karşılaşmayı kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yöneteceğinin açıklanması...

İran İslam Cumhuriyeti Yayıncısı (IRIB), Almanya Ligi'ndeki Bayern Münih'in Augsburg'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı yayınlayacaktı. Yerel medya ve Almanya'nın önde gelen spor gazetesi Bild, IRIB'in maçı kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yönetecek olması nedeniyle naklen yayından vazgeçtiğini duyurdu.

FUTBOLSEVERLER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

İranlı gazeteciler, son dakikadaki bu yayın değişikliğinden dolayı binlerce futbolseverin hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi. IRIB ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Steinhaus, 2017 Eylül'ünde Hertha Berlin ile Werder Bremen arasındaki maçı yönetmiş ve Avrupa'nın ilk 5 liginde bir maçta görev alan ilk kadın hakem unvanını elde etmişti. 39 yaşındaki Steinhaus, geçen yıl Bundesliga'nın en iyi hakemlerinden biri olarak seçilmişti.

(NTV Spor)



YORUMLAR (20)
DERYA: Gerikafalilar
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2 1
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DÜRBÜNLÜ : İranı kutluyorum kadınlar erkeklerin maçına hakem olamazlar caiz değildir ,kadın dediğin peçe ve çarşafla örtünmelidir.
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4 7
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  • ÇARŞI AVCILAR : HE OĞLUM HEEEE ...... AYNEN HATTA YERİN ALTINDA OYNASINLAR ..... TÖVBE TÖVBE GÖREN OLMAZSIN .......
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    1 0
  • DUSUNUR : Kişinin isteğine bağlıdır zorlama yoktur fakat Allahın emri yapmak lazim
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    0 1
HAKAN: Bazen amerika cok hak veriyorum bu iran a yaptiklarindan dolayi iran da kesinlikle yasamak istemezdim.
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0 0
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