Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Trump'ı öldürene 3 milyon dolar verecek

Kasım Süleymani suikastı ve peşinden İran 'ın Irak'taki ABD üslerine füze fırlatmasıyla gerilimin zirveye çıktığı Orta Doğu'da bugün savrulan yeni bir tehdit bir kez daha bölgeyi sarstı.

GÜNDEMİ SARSAN AÇIKLAMA



Reuters'ın son dakika olarak geçtiği haberde, İranlı yarı resmi haber ajansı ISNA, Ahmed Hamza adlı milletvekilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koyduğunu duyurdu. Ahmed Hamza, Trump'ı kim öldürürse 3 milyon dolar nakit para vereceğini açıkladı.

"KİRMAN HALKINA ÖDEYECEĞİM"

Ahmed Hamza, Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'dan milletvekili. Siyasetçi, söz konusu 3 milyon doları Kirman halkı adına ödeyeceğini söyledi.

'KANLI TOKAT'

Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası ABD üslerini vuran İran 'İntikam alındı' mesajını paylaşmıştı. ABD ile İran'ın gerginliği devam ederken ülkenin dini lideri Hamaney, Trump'ın yüzüne atılmış 'kanlı tokat' fotoğrafını kendi sitesinden yayınladı. Fotoğrafın altına, "Askeri hareket yeterli değildir, Amerikan varlığına son verilmeli" yazıldı.

İRAN'DAN TEHDİT MESAJLARI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la tansiyonu düşürmesi ve Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na (BMGK) gönderdiği mektupla ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu duyurmasına rağmen İran tehditlerine devam ediyor. İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından olan Abdullah Araghi, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme saldırılarıyla ilgili olarak "Daha sert intikam yakında" ifadelerini kullandı.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

ABD SİHA'SI BOMBALADI

ABD SİHA'sı, araçların Iraklı yetkililerden ve diğer yolculardan yeterince uzak olduğundan emin olduktan sonra iki füzeyle Süleymani ve Mühendis'i taşıyan arabayı vurdu. Hemen ardından da üçüncü bir füze korumaları taşıyan arabayı vurdu.

Araçlardakilerden hiçbiri kurtulamadı. Kısa süre sonra saldırının Beyaz Saray'ın emriyle gerçekleştirildiği açıklandı.