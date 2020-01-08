İran, Trump'ın "Milyarlarca dolara mal oldu" dediği üssü vurdu

İran'ın Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikast nedeniyle Tahran'ın hedef aldığı Irak'taki Amerikan üslerinden biri olan Ayn el Esad hakkında Trump geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Irak'ın, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılma kararı almasının ardından, Trump, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın bahsettiği üsse bugün İran tarafından saldırı düzenlendi.

"MİLYARLARCA DOLARA MAL OLDU"



Trump ABD'nin Irak'tan çekilmesine ilişkin, "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Benden çok önce yapılmıştı. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

IRAK MECLİSİ'NDEN, ABD GÜÇLERİNİN ÜLKEDEN ÇIKARILMA KARARI

Irak Meclisi, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunu ele almak için olağanüstü oturumla toplandı.

TRUMP "ÇIKMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Irak yönetimini tehdit eden Trump, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımları uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır" dedi.

NOEL İÇİN ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Aralık 2018 sonunda Anbar vilayetindeki Ayn el Esad Hava Üssü'ne sürpriz bir ziyaret düzenlemişti. Noel için gittiği Irak'ta, eşi Melania Trump ile üssü gezen Trump, "Irak'tan çekilmeye yönelik planımız yok. Suriye'de bir şeyler yapmak istediğimiz takdirde, Irak'ı üs olarak kullanırız" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan, el-Esad ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği açıklaması geldi.

AMERİKA DOĞRULADI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

Trump'ın 'bayraklı' paylaşımına İran'dan misilleme

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

80 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.İran devlet televizyonu, füze saldırılarında 80 kişinin öldüğünü bildirdi.



