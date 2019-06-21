21.06.2019 11:35
Haberler » Güncel » Haber

İran: "Trump, Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdi"

İran: "Trump, Umman aracılığıyla İran

İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman aracılığıyla dün mesaj gönderdiğini ve mesajda İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu söyledi.

İranlı bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump 'ın Umman aracılığıyla dün mesaj gönderdiğini ve mesajda İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu söyledi. New York Times , İran'ın ABD insansız hava aracı vurmasını 'büyük bir hata' olarak niteleyerek İran'a misilleme yapacağının ipucunu veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pentagon'a önce İran'ı vurma emri verdiğini ancak birkaç saat sonra emri uygulamaktan vazgeçtiğini yazmıştı. İran ile ABD arasında tansiyon artarken İranlı yetkililerden bir açıklama daha geldi. İranlı bir hükümet yetkilisi, Trump'ın dün gece Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini, Trump'ın mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu ifade etti. İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, Trump'ın mesajına cevap vermeleri için İranlılara süre tanıdığını dile getirdi. İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise ABD ile müzakere yapmayacağını ancak ABD'nin mesajını kabul edeceğini söyledi. İran, acil cevap vererek, herhangi bir askeri eylemin bölgesel ve uluslararası sonuçları konusunda net bir uyarı yaptı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Donald Trump , Amerika Birleşik Devletleri , İran , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:31Kabataş'ta denizde ceset bulundu
12:31Demir'den S-400 açıklaması
12:30ABD Federal Havacılık İdaresi, İran kontrollü hava sahasından uçuşları yasakladı
12:30Selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları 3. günde de devam ediyor
12:30"İlk Adım Anıtı" yeni görünümüne kavuşuyor
12:30DERLEME - Araklı'daki sel
12:29Vali Yazıcı Çelebi Bandırma Limanı'nı ziyaret etti