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İran: Trump ve Pompeo yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırsın

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, "Trump ve Pompeo, bir yardımda bulunmak istiyorlarsa, İran'a karşı yaptırımları kaldırsınlar" dedi ve İran'ın koronavirüsün kontrolü için ABD'ye yardıma hazır olduğunu söyledi.

19.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:37
İran: Trump ve Pompeo yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırsın

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, "Trump ve Pompeo, bir yardımda bulunmak istiyorlarsa, İran'a karşı yaptırımları kaldırsınlar" dedi ve İran'ın koronavirüsün kontrolü için ABD'ye yardıma hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun koronavirüsle mücadele için ABD'nin İran'a yardım etmeye hazır olduğuna yönünde ifadelerini değerlendiren Reisi, "ABD bunu yapabiliyorsa, kendi sağlık sistemini düzeltsin. Trump ve Pompeo, bir yardımda bulunmak istiyorlarsa, İran'a karşı yaptırımları kaldırsınlar ya da koronavirüs aşısının üzerinde deneneceği ilk kişiler olsunlar. Böylelikle insanlık için de bir yardımları olur. İran, koronavirüsün kontrolü için ABD'ye yardıma hazırdır" dedi.Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde, dünyanın en iyi doktorlarına sahip olduklarını ve koronavirüsle mücadele konusunda İran'a yardımcı olmaya hazır olduklarını söylemişti. Pompeo da benzer öneride bulunmuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya

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