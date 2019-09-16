İran: türkiye ve rusya'yla ilişkilerimiz iyi durumda

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara ziyaretine değinerek, "Bölgedeki önemli ülkeler bölgesel ihtilafları çözme hakkına sahiptir. İran olarak Türkiye ve Rusya 'yla ilişkilerimiz en iyi durumda" dedi.İran'ın Mehr ajansı, sabah saatlerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rebii'nin açıklamalarına yer verdi.İran'ın yaptırımlar sayesinde komşu ülkelerle ilişkilerinin geliştiğini belirten söyleyen Rebii, "Bazıları bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmak istiyor. Ne yazık ki Yemen en ağır saldırılara maruz kalmıştır. Biz Yemen krizinin ilk günlerinde 4 aşamalı bir plan hazırladık. Yemen ile bölgede barış ve istikrar inşa etme konusunda hazırız. Güvensizlik, bölgedeki hiçbir ülke için bir fayda sağlamıyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara'yay yaptığı ziyareti de değerlendiren Rebii, "Bölgedeki önemli ülkeler bölgesel ihtilafları çözme hakkına sahiptir. İran olarak Türkiye ve Rusya'yla ilişkilerimiz en iyi durumda" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin New York'u ziyaret edeceğini aktaran Rebii, "Biz yaptırımlardan önceki durumun ve ABD'nin nükleer anlaşmaya geri dönmesini istiyoruz. İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer müzakereler sürebilirdi ancak ABD bu anlaşmayı ihlal etti. Biz yaptırımlara rağmen bir kez müzakere ettik. Artık yaptırımlar altında müzakere etmeyeceğiz" dedi.