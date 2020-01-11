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İran uçağı düşürdüğünü itiraf etti

İran'ın ABD'ye misilleme yaptığı gece aynı saatlerde Ukrayna'ya ait uçak düştü.

11.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:02
'ın ABD'ye misilleme yaptığı gece aynı saatlerde 'ya ait uçak düştü. 176 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından gözler önce İran'a çevrildi. İddiaları reddeden İran'a başta ABD olmak üzere, İngiltere ve Kanada'dan tepki geldi. İran baskılara daha fazla dayanamadı ve uçağı düşürdüklerini itiraf etti. Yapılan açıklamada, Uçak, dönüş anında Devrim Muhafızlarının hassas askeri bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır." ifadelerine yer verildi. Genelkurmay başkanlığın ölenlerin ailesinden özür diledi. Sorumlular hakkında da yasal işlem yapılacağı belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Amerika'yı suçladı. ABD'nin maceracılığından kaynaklı kriz anında yapılan insani hata, faciaya yol açtı. Çok pişmanız dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hava savunma sistemi tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağıyla ilgili, "Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir" dedi. Ülkenin dini lideri Hamaney de Milli Güvenlik Konseyini toplayacak. İran, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı. Buna sebep olarak kara kutunun hafızasını okumak için İran'da yeterli imkanların bulunmaması gösterildi.
(İHA)
İran uçağı düşürdüğünü itiraf etti

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: İHA


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