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İran uçuşlarına korona virüsü engeli

İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu.

23.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:01
'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İran'dan 'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulunun tavsiyesi üzerine alınan karar üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri saat 20.00 itibariyle ikinci bir karara kadar yapılmayacak.
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İran uçuşlarına korona virüsü engeli

fahrettin koca, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: DHA


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