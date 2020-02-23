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İran uçuşlarına koronavirüs engeli

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından İran'dan Türkiye'ye hava yolu ile gelişler durduruldu.

23.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:50İran uçuşlarına koronavirüs engeli
'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından İran'dan 'ye hava yolu ile gelişler durduruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını belirtti.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Koca yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye hava yolu ile gelişlerin durdurulduğunu duyurdu. Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlamanın olmadığını belirtti. Alınan karar üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri saat 20.00 itibariyle ikinci bir karara kadar yapılmayacak. - İSTANBUL

fahrettin koca, Türkiye, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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