Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu

Fars Haber Ajansı, çarşamba sabahı İran 'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağının düşme sebebine ilişkin ilk açıklamanın cumartesi günü gerçekleştirilecek Hava Kaza Komisyonu toplantıdan sonra yapılacağını duyurdu.

ÜLKE DIŞINDAN DA UZMANLAR KATILACAK

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkiliye dayandırdığı haberde, yarın düzenlenecek kaza inceleme komitesi toplantısına İran'dan ve ülke dışından uzmanların katılacağı belirtildi.

Toplantıda elde edilen ilk bulguların incelenmesinin ardından Ukrayna uçağının düşme nedeninin açıklanacağı ifade edildi.

DÜNYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucu 176 kişi hayatını kaybetmişti. Bu vahim kazadan sonra uçağın nasıl düştüğü dünya gündeminde büyük tartışma konusu oldu.

UÇAĞIN HAVADA ALEV TOPUNA DÖNDÜĞÜ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Karadan çekilen amatör bir görüntüde, uçağın yakınlarında, kalkıştan hemen sonra bir patlama olduğu görülüyor. Patlamadan sonra alevler içinde kalan uçağın hızlı bir şekilde rotasından çıktığı, kısa bir süre sonra da düştüğü görülüyor.

NATO, İRAN'I İŞARET ETTİ

İran'ın başkenti Tahran'da düşen ve 176 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Uçak, İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir" dedi.

TRUMP: ÇOK KÖTÜ BİR HİSSİM VAR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen Ukrayna Hava Yolları'na ait uçakla ilgili yaptığı açıklamada "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

"GERÇEKTEN TAM OLARAK BİLMİYORUM"

Trump, "Şüphelerim var. Başkalarının da şüpheleri var. Trajik bir olay. Diğer tarafta birileri bir hata yapmış olabilir. Çok zor bir bölgede uçuyordu. Orada birileri bir hata yapmış olabilir. Bazı kişiler uçağın mekanik nedenle düştüğünü söylüyor; bence bu bir soru işareti. (İran'ın kazara vurduğu iddiası) Gerçekten tam olarak bilmiyorum. Bu konuda kötü bir hissiyatım var, sanırım orada çok kötü bir şey oldu." diye konuştu.

TRUDEAU: UÇAK FÜZEYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından açıklama yaptı. Başbakan Justin Trudeau, ''Birçok kaynaktan istihbarat aldık. Kanıtlar, İran'ın uçağı karadan havaya bir füzeyle düşürdüğünü gösteriyor'' ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Johnson, yazılı açıklamasında, "trajedi" olarak nitelediği olayda 4 İngiliz'in hayatını kaybettiğini belirtti.

Ellerinde uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğuna dair bilgi olduğunu belirten Johnson, "Bu kasıtlı olmayabilir. Kanada ve uluslararası ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran'da düşmesiyle ilgili spekülasyondan kaçınma çağrısında bulundu. İran Sivil Havacılık Başkanı, "Karakutuyu Boeing'e vermeyeceğiz" dedi.