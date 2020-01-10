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İran, Ukrayna uçağının vurulduğu iddiasını reddetti

İran'da düşen Ukrayna uçağının düşürülmesinde İran'ın olduğu iddialarının ardından İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade basın toplantısı düzenleyerek uçağın vurulduğu iddialarını reddeti.

10.01.2020 12:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:11İran, Ukrayna uçağının vurulduğu iddiasını reddetti

'da düşen uçağının düşürülmesinde İran'ın olduğu iddialarının ardından İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade basın toplantısı düzenleyerek uçağın vurulduğu iddialarını reddeti.

Olayın aydınlatılması için Kanada ve İsviçre'den destek istediklerini söyleyen Abidzade, "İsviçre ve Kanada'dan araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın aydınlatılmasında samimiyiz, bu konuda yardım istedik" dedi.

Olayın çözülmesinin uzun bir zamana alabileceğini söyleyen Abidzade, "Bu büyük bir kaza. Karakutunun okunması 2 ay bile sünebilir. Zaman içinde her şey ortaya çıkacak" dedi.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntüleri izlediklerini söyleyen Abidzade, uçağın 60 veya 70 saniye yandığını gördüklerini; uçağa bir şeyin çarpmış olmasının kendilerine mantıklı gelmediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Basın toplantısıAbidzade'in açıklaması



Ukrayna, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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