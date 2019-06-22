22.06.2019 10:27
Haberler » Dünya » Haber

İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız

İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız

– İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD'den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi , "ABD'den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz" dedi.
İran'ın haber ajansı Tesnim'de yer alan haberde, Musevi'nin İsfahan'da bir gazeteci ile yaptığı röportajda "Ne kararı alırlarsa alsınlar İran, sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecek. ABD'den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdite karşı hazırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı , Musevi , İran , Dünya

Son Dakika Haberleri
12:37 Fransa'nın başkenti Paris'te yangın: 3 ölü, 31 yaralı
12:04 Hawaii'de uçak düştü: 9 ölü -2
11:52 Hawaii'de uçak kazası: 9 ölü
11:52 Arnavutluk'ta binlerce muhalif, başbakanlık ofisi önünde hükümeti protesto etti
11:52 Komşusu Boris Johnson'ı polise şikayet etti: Eşinin güvenliğinden endişe duyuyoruz
11:32 Paris'te yangın: 3 ölü
11:08 Hawaii'de uçak düştü: 9 ölü