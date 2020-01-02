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İran: "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz ama savaştan da korkmuyoruz"

Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Salami, "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz.

02.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:08 İran:
Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Salami, "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz. Ancak herhangi bir savaştan da korkmuyoruz" dedi.

Devrim Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Salami, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'taki ABD karşıtı eylemlerin arkasında 'ın olduğunu ifade etmesinin ardından İran medyasına konuştu. Salami, "Ülkeyi savaşa yönlendirmiyoruz. Ancak herhangi bir savaştan da korkmuyoruz. ABD'ye, direkt olarak İran ulusu ile konuşmalarını söyledik. Onlarla ipleri koparacak güce sahibiz ve bundan da endişe etmiyoruz" ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı General Abdülrahim Musevi, "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduklarını dile getirdi. Musevi, "Silahlı kuvvetlerimiz, tüm hareketleri gözlemliyor. En ufak bir hatada kararlı bir şekilde tepki vereceklerdir. Tansiyon yükselirse, düşmana yeteneklerimizi gösteririz" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Irak, İran, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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