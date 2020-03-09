İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
09.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:23
İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı. - TAHRAN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İran Ulusal Kriz Yönetimi Kurum Başkanı İsmail Necar'ın korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
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