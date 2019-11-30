Haberler » Politika » İran, Uluslararası Af Örgütünün gösterilere ilişkin açıkladığı ölü sayısını yalanladı - Haber

İran, Uluslararası Af Örgütünün gösterilere ilişkin açıkladığı ölü sayısını yalanladı

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf Uluslararası Af Örgütünün ülke genelindeki gösterilerde 161 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin verdiği bilgileri yalanlayarak ölü sayısının savcılık tarafından açıklanacağını söyledi.

30.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:48İran, Uluslararası Af Örgütünün gösterilere ilişkin açıkladığı ölü sayısını yalanladı
İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf Uluslararası Af Örgütünün ülke genelindeki gösterilerde 161 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin verdiği bilgileri yalanlayarak ölü sayısının savcılık tarafından açıklanacağını söyledi.

İran'da hükümet, benzin zammı ile başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin Uluslararası Af Örgütünün paylaştığı bilgileri yalanladı. Uluslararası Af Örgütü tarafından ölü sayısının daha fazla gösterilmeye çalışıldığını belirten İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, "Uluslararası kuruluşların olaylardaki ölü sayısına ilişkin açıkladığı rakamlar doğru değildir" dedi. İran İçişleri Bakan Yardımcısı Örf gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını söyledi.

İran'da 15 Kasım'da benzine yapılan zam sonrası ülke genelinde gösteriler düzenlenmiş ve gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş ve marketler yağmalanmıştı. İran Savcılığı gösterilerle alakalı şuana kadar 7 bin kişinin gözaltına alındığını belirtirken, gösterilerle bağlantılı olduğu iddia edilen 8 CIA ajanın da tutuklandığını açıklamıştı.

Uluslararası Af Örgütü ise ülke genelindeki gösterilerde en az 161 kişinin öldüğünü duyurmuştu. - TAHRAN

Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:43 İran, Uluslararası Af Örgütünün gösterilere ilişkin açıkladığı ölü sayısını yalanladı
16:42 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Üreticilerin milli hükümetini kuracağız"
16:24 Levent Gök: Çok üst perdeden tepkimizi koyduk
16:24 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "AB, Makedonya konusunda sözünde durmayı başaramadı"
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
16:09 AK Parti'li Kandemir: Türkiye'nin önü aydınlık
13:39 Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi
09:27 Muriqi'ten transfer iddialarına yanıt: Ne transferi, Fenerbahçe'de efsane olmaya geldim
30.11.2019 17:17:07