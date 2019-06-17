17.06.2019 12:54
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BBC

İran uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran'da aşacağını açıkladı

İran uranyum zenginleştirme limitini 27 Haziran

Dünyanın kilitlendiği krizde bugün yeni bir gelişme yaşandı. İran resmi televizyonuna konuşan Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Haziran ayı sona ermeden düşük zenginleştirmeli uranyum seviyesinin geçileceğini açıkladı.

Zenginleştirilmiş uranyum üretimini artıran İran, 2015'te uluslararası nükleer anlaşma ile belirlenen ve tarafların üzerinde mutabık kaldığı limiti 27 Haziran'da aşacağını duyurdu.

İran'ın Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behrouz Kamalvandi on gün içinde Tahran'ın uluslararası anlaşmaya göre belirlenen 300 kilogram zenginleştirilmiş uranium limitini aşacağını söyledi. Kamalvandi İran'ın üretimini dörde katladığını da ekledi.

"AVRUPA İRAN'I KORUMALI"

Sözcü Avrupalı ülkelerin şimdi ABD yaptırımlarına karşı İran'ı koruması gerektiğini de belirtti.

İran'ın 2015 yılındaki uluslararası anlaşmada zenginleştirilmiş uranium stoğuna 300 kiloluk sınır getiriliyor, 130 tonla sınırlanan ağır su stoğu kısıtlaması ve fazla materyalin ülke dışına satılmasının durdurulması öngörülüyordu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl anlaşmadan çekildiğini açıklamış, İngiltere, Fransa ve Almanya anlaşmanın devam etmesi için çaba harcamıştı.

Zenginleştirilmiş uranyum reaktör yakıtı ve nükleer silahların yapımında kullanılıyor.

Avrupalı ülkeler eğer anlaşma ihlal edilirse İran'a yaptırımların yeniden başlatılacağını açıklamıştı.

İran'ın nükleer faaliyetlerden vazgeçmesi karşılığında kaldırılan ambargoları yeniden uygulamaya koyan Trump, geçen ay da İran'dan petrol almaya devam eden Türkiye dahil bazı ülkelere uygulanan muafiyeti sona erdirmişti.

Bunun ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer beş ülke Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'ya, İran'ın petrol ihracatını Amerikan ambargolarından korunması için 7 Temmuz'a kadar süre vermişti.

BBC
Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

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