Haberler» Dünya» Haber

İran uyardı: Körfez'de İsrail'in dahil olduğu bir deniz koalisyonu bizim için açık tehdittir

Tahran, Körfez’de İsrail’in dahil olacağı herhangi bir deniz koalisyonunun İran’ın milli güvenliği için açık bir tehdit olacağı uyarısında bulundu. Tahran böyle bir durumda İran’ın bu tehdidi bertaraf etme hakkının olduğunu da bildirdi.

09.08.2019 15:29 İran uyardı: Körfez'de İsrail'in dahil olduğu bir deniz koalisyonu bizim için açık tehdittir
Tahran, Körfez'de İsrail'in dahil olacağı herhangi bir deniz koalisyonunun İran'ın milli güvenliği için açık bir tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu. Tahran böyle bir durumda İran'ın bu tehdidi bertaraf etme hakkının olduğunu da bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın websitesine göre Bakanlık Sözcüsü Abbas Mousavi Körfez'de İsrail'in dahil olacağı bir deniz güvenlik koalisyonuna sert tepki gösterdi. Sözcü Mousavi bunun İran için açık bir tehdit olacağını ve ülkesinin bu tehdidi önlemek için hakkının olduğunu söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle

Tahran, Körfez, İsrail, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
15:59   İranlı General: Yakın gelecekte ABD'nin çöküşüne şahit olacağız
15:59   Meksika'yı hortum vurdu
15:56   KKTC'den Rumlara 'Maraş' çağrısı: İsteyen mülklerine yerleşebilecek, isteyen satabilecek
15:49   24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi
15:48   Akıncı: Rumlar hidrokarbon konusunda olumsuz tavrını sürdürüyor
15:45   Meksika'yı hortum vurdu
15:29   Palayla yaralandı, saldırganı yine de gözaltına aldı