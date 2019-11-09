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İran uyruklu şahıs kaldığı apart otelde eroinle yakalandı

İran uyruklu şahıs kaldığı apart otelde eroinle yakalandıSAMSUN - Samsun'da İran uyruklu bir kişinin kaldığı apart eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, paketler hainler eroin, metamfetamin ve skunk adlı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

09.11.2019 00:40 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:41
uyruklu şahıs kaldığı apart otelde eroinle yakalandı
SAMSUN - 'da İran uyruklu bir kişinin kaldığı apart eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, paketler hainler eroin, metamfetamin ve skunk adlı uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İran uyruklu J.R.K.'nin kaldığı apart otele operasyon düzenledi. J.R.K.'nin kaldığı odada yapılan aramada, 3 paket halinde 4,33 gram eroin maddesi, 6 paket halinde 17,12 gram metamfetamin maddesi, 3,02 gram skunk maddesi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan J.R.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
İran uyruklu şahıs kaldığı apart otelde eroinle yakalandı

Samsun, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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