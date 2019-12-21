Haberler » 3. Sayfa » İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf mantarı çıktı - Haberler

İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf mantarı çıktı

Van'da piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi.

21.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:13 İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf mantarı çıktı
'da piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ferit Melen Havalimanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerimiz, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen Uyruklu (M.K.), (S.J.), (M.G.) ve (J.G.) isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtikleri esnada, X-Ray cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenilmesi üzerine yapılan detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada; valizlerin içerisinde toplam 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi. Olayla ilgili İran Uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. isimli 4 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapılmıştır. Bir kilosu 14 bin lira olan ve ele geçirilen Trüf Mantarı'nın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri 1.170.383,00 TL'dir" denildi. - VAN

Van Emniyet Müdürlüğü, İran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:38   Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan sinema müzesini inceledi - Haberler
11:34   Niğde'de "Noel Baba" operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
11:33   Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı başladı - Haberler
11:33   Yaslandığı demir korkuluk kırıldı, 2. kattan yere çakıldı - Haberler
11:32   AK Partili Tek: "Tunceli'ye Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler, yatırımlar gelmiştir" - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
10:10   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
10:05   Bakan Gül'den tarikat liderinin elini öptüğü görüntüyle ilgili bir açıklama daha! - Haberler
09:54   Birilerinin kendilerini takip ettiğini söyleyen çift, sırra kadem bastı - Haberler
21.12.2019 11:41:48