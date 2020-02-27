İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı

Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Amir D. (33), kullandığı tırla seyir halindeyken Erzincan 'ın Refahiye ilçesinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle Refahiye Devlet Hastanesi'ne müracaat eden tır şoförü, buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜŞAHADE ALTINDA TUTULUYOR

İranlı TIR sürücüsü, gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı. Doktorlar tarafından yapılan ilk tespitlerde sürücünün koronavirüs taşıdığına dair bir emare bulunmadı. İranlı, sürücü hastanedeki odada müşahede altında tutuluyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

"27 Şubat 2020 günü saat 14.15 sıralarında Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı tır şoförü Amir D. (33), Türkiye'ye 20 Şubat 2020 tarihinde giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine ilgili, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.

Gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafazası sağlanacaktır. İlk belirlemelere göre ilgilinin korona virüs taşıdığına dair bir emareye rastlanılmamıştır."