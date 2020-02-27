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İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran uyruklu tır şoförü, korona virüs ihtimaline karşı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

27.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:20İran uyruklu tır şoförü korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran uyruklu tır şoförü, korona virüs ihtimaline karşı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:
"27 Şubat 2020 günü saat 14.15 sıralarında Refahiye Devlet Hastanesine yüksek ateş şikayetiyle başvuran İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı tır şoförü Amir D. (33), Türkiye'ye 20 Şubat 2020 tarihinde giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine ilgili, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir.Gerekli tetkiklerin sonucu çıkıncaya kadar izole edilmiş odada muhafazası sağlanacaktır. İlk belirlemelere göre ilgilinin korona virüs taşıdığına dair bir emareye rastlanılmamıştır."
(Selçuk Kaya/İHA)

Refahiye, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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