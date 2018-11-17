İran Uyruklu Uyuşturucu Satıcısı Adliyede

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yakalanan İran
uyruklu uyuşturucu satıcısı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 5 İran uyruklu şüpheli suçüstü yakaladı. Şahısların üzerilerinde yapılan aramada 10,95 gram afyon sakızı ve 12,15 gram gelen skunk maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli şahsa 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, yasa dışı yollardan Türkiye
'ye girdiği anlaşılan 1 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Eskişehir Emniyet Müdürlüğü,İran
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:04