Haberler» Güncel» Haber

İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüste İran uyruklu yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

24.07.2019 14:27 İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüste İran uyruklu yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, poşet içinde bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş bin 370 uyuşturucu hap ve kıyafetine gizlenmiş 666 gram reçine esrar ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.

Gevaş, İran, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
15:33   Gölde kaybolan oğluyla yaşadığı acı dolu 20 yılı anlattı
15:33   Yumurtadaki ihracat sıkıntısı - AFYONKARAHİSAR
15:32   Fatih'te yağmurdan giderler tıkandı, daireyi lağım suyu bastı
15:32   İstanbul'da kaçakçılık operasyonu
15:32   Edirne'den kısa kısa
15:31   Başkan Volkan Şeker basın mensuplarıyla buluştu
15:31   Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.