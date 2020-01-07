İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülmesi bölgedeki gerginliği artırdı.

İRAN'DAN İNTİKAM YEMİNLERİ

İran halkının da büyük tepkisine neden olan bu saldırı, Süleymani ile yakın ilişkileri bilinen Irak hükümeti tarafından da sert tepkiye neden olurken, İran'dan intikam yeminleri, Irak'tan ise ABD ordusunun Irak'tan çıkarılması yönünde bir yasa geldi.

SAVAŞ ÇIKSA KİM KAZANIR?

Peki giderek tonu sertleşen iki ülke arasında bugün bir sıcak çatışma ortamına girilse, hangi ülkenin savaş gücü daha üstün? İran ve ABD kıyaslamasına bakılırsa, hangi ülkenin daha çok askeri, silahı, yani savaş gücü var. Hangi ülke savunmaya ne kadar bütçe ayırıyor?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Savunma bütçesi: 716 milyar dolar

Toplam askeri personel: 2.1 milyon

Toplam hava gücü: 13,398

Savaş uçağı: 2,362

Muharebe tankı: 6,287

Deniz donanma gücü: 415

İRAN

Savunma bütçesi: 6,3 milyar dolar

Toplam askeri personel: 873 bin

Toplam hava gücü: 509

Savaş uçağı: 165

Savaş tankı: 1,634

Deniz Donanma gücü: 398

İRAN'IN GİZEMLİ ORDUSU

İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, İran ordusunda 523 bin aktif personel olduğunu tahmin ediliyor.

Bunların 350 bini ordunun ana gövdesinde, 150 bini Devrim Muhafızları'nda, 20 bini ise Devrim Muhafızları'nın donanma birliklerinde bulunuyor.

Bu sonuncu grubun Hürmüz Boğazı'nda silahlı olarak nöbet tuttuğu ve 2019'daki tanker kaçırma vakalarının arkasında olduğu düşünülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Devrim Muhafızları, Besiç milis güçlerini de kontrol ediyor. Gönüllülerden oluşan bu birlikler ülke içindeki isyanları bastırıyor. Besiç milislerinin de yüz binlerce milisi mobilize etme gücü var.

Devrim Muhafızları 40 yıl önce İslam Devrimi'ni korumak için kuruldu ve o tarihten beri askeri, siyasi ve ekonomik bir güç haline geldi. Ordudan daha az mensubu bulunsa da İran'daki en etkili askeri güç olarak görülüyor.

İRAN YURT DIŞINA OPERASYON DÜZENLEYEBİLİR Mİ?

Kasım Süleymani'nin yönettiği Kudüs Gücü, ülke dışında operasyonlar yürütüyor. Bu yapı, doğrudan İran Ruhani Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bağlı.

Kudüs Gücü'nün 5 bin kişiden oluştuğu düşünülüyor.

Bu birliğin mensupları Suriye'ye de gönderildi, Suriye Ordusu'na ve Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı milislere danışmanlık yaptılar. Irak'ta ise, IŞİD'in yenilmesine yardımcı olan ve Şiilerin kontrolünde bulunan bir milis gücüne destek verdiler.

ABD, Kudüs Gücü'nün Orta Doğu'da terörist ilan ettiği yapılara fon sağladığını savunuyor. Bunlar arasında Lübnan'daki Hizbullah ve Filistin'deki İslami Cihat da var.

Ekonomik sorunlar ve yaptırımlar, İran'ın silah ithalatını etkiledi. Bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla İran çok az petrol ithal edebiliyor. Örneğin Suudi Arabistan'ın yüzde 3,5'i kadar.

ABD'nin askeri varlık bulundurduğu Orta Doğu ülkeleri Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suriye, Ürdün, Irak ve Umman.

KUVEYT: 13 BİN ASKER

ABD'nin Körfez'de en çok asker konuşlandırdığı ülke 'NATO dışında ABD müttefiki' statüsüne sahip. Irak ve Suudi Arabistan arasındaki 4 milyon nüfuslu Kuveyt'te yaklaşık 13 bin Amerikan askeri bulunuyor. İki ülke 1991'deki Körfez Savaşı'ndan bu yana Savunma İşbirliği Anlaşması'nın tarafı.

KATAR: 13 BİN ASKER

Euronews'in haberine göre Katar, ABD'nin bölgedeki en büyük askeri üssü olarak bilinen El-Udeyd Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. Doha yönetimi 1996'da 1 milyar Dolar'a inşa edilen üssün 2018'de iyileştirilmesi için 1.8 milyar Dolarlık plan açıkladı. Katar'ın diğer bölge ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile sorunlar yaşadığı biliniyor.





BAHREYN: 7 BİN ASKER

ABD, Bahreyn'de Orta Doğu'daki en büyük deniz gücü olarak gösterilen 5. Filo'ya sahip. Yaklaşık 1.5 milyon nüfuslu ada ülkesi Suudi Arabistan'ın da yakın müttefiki olarak biliniyor.

5. Filo'nun operasyon alanı Hürmüz Boğazı, Süveyş Kanalı ve Babu'l Mendeb Boğazı, Basra Körfezi, Umman Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu. Bahreyn yönetimi Trump'ın İran'a karşı sert duruşunu savunuyor. Bahreyn'de 2011'deki Şii ayaklanmasının sert şekilde bastırılmasının ardından İran ile ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

IRAK: 6 BİN ASKER

ABD'li yetkililer Irak'ta tam olarak kaç asker bulunduğunu ifade etmiyor. Bağdat'ın kapalı diplomatik alanı Yeşil Bölge ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kasım ayında ABD birliklerini ziyaret ettiği Esad Hava Üssü de dahil olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 6 bin askerin görevlendirildiği tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı 4 Ocak'ta tüm Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini emretti. Bir gün sonra da ABD birliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge ve Balad hava üssüne roket atıldı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 5 BİN ASKER

Hürmüz Boğazı yakınındaki Birleşik Arap Emirlikleri de tanker krizlerinin bir parçası. ABD ve Suudi Arabistan'ın geleneksel müttefiki olan ülkede 5 bin civarında Amerikan askeri bulunuyor. Son dönemde artan gerilimler üzerine ülke yönetimi Tahran ile uzlaşmacı politikalar üretmeye başladı.